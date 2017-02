Mini-série à voir ce jeudi soir : la comédie sociale Héroïnes sur ARTE.

Les trois parties de la comédie sociale inédite Héroïnes, tournées à Étampes, seront diffusées entre 20h55 et 23h45 environ ce jeudi 16 février sur ARTE.

Le combat pour s'en sortir de quatre femmes dans une zone péri-urbaine ravagée par la crise. Filmé caméra à l'épaule, un portrait sur le vif de la France d'aujourd'hui, est-il annoncé.

À Saint-Charles, entre champs de colza, grands ensembles et rues pavillonnaires, la crise n’épargne personne. Véritable aubaine pour le Parti national (PN), qui promeut son programme anti-immigrés à coup de revendications sociales, l'usine locale de lingerie vient de fermer. La pulpeuse Nathalie, qui venait de persuader la marque de commercialiser les modèles qu'elle avait conçus, ainsi que sa copine Selma et son mari, qui attendent leur troisième enfant, se retrouvent sur le carreau. Pour lutter contre la déprime, avec leur fidèle amie Céline et l'ancien délégué CGT de l'usine, elles organisent dans les locaux des combats de catch féminin le vendredi soir. Mais Selma a caché à ses copines son engagement au PN. Céline, elle, dissimule les fêlures de sa morne vie conjugale. À l'autre bout de la ville, une autre femme vit avec un secret : Agathe élève seule son fils Silver, sans voir qu'il est en train de dériver dangereusement. Femme de ménage à Paris et galérienne des transports, elle a besoin d'argent pour faire venir du Mali sa fille, Hawa. Alors, chaque semaine, elle se transforme sur le ring en Diabolica, dans l'espoir de remporter le tournoi de catch et sa cagnotte.

D'Audrey Estrougo.

Scénario : Audrey Estrougo, Nathalie Saugeon, Frédéric Duff Barbé.

Avec : Romane Bohringer (Céline Petit), Marie Denarnaud (Nathalie Blanc), Naidra Ayadi (Selma Zerktouni), Marie-Sohna Condé (Agathe Konaté), Clément Bresson (Michel Dubin), Nicolas Grandhomme (Pierre Petit), Léa Léviant (Juliette Petit), Camille Loubens (Marius Petit), Stephan Wojtowicz (Georges Dubin), Alassane Diong (Silver Konaté), Youssef Hajdi (Amine Zerktouni), Steve Tran (Ludo), Christophe Grégoire (Bernard), Driss Ramdi (Malik), Benjamin Siksou (Nicolas), Nathalie Corré (Brigitte Sorante).

