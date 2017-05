CW renouvelle les séries The Originals et iZombie.

Via Variety : aux États-Unis, CW renouvelle les séries The Originals (saison 5) et iZombie (saison 4).

En France, cette dernière a été découverte sur France 4 fin 2015.

Olivia Moore, surnommée Liv, une étudiante transformée en zombie lors d'une soirée qui a très mal tourné, travaille en tant que médecin légiste afin de pouvoir profiter du festin que représentent pour elle les cervelles des défunts. A chaque bouchée, elle hérite des souvenirs de la personne. Cherchant désespérément un sens à sa vie, elle se rend compte qu'avec l'aide du détective Clive Babinaux, elle peut résoudre les affaires de meurtre.

iZombie est basée sur des personnages créés par Chris Roberson et Michael Allred, éditions DC Entertainment’s Vertigo imprint.

The Originals est programmé en France sur NT1 et Série Club.

Le début : Klaus Mikaelson, issu de la famille originelle des Vampires, est de retour à la Nouvelle-Orléans, dans cette ville qu’il a aidé à bâtir il y a plusieurs siècles. Il découvre que son ancien protégé, Marcel, règne en maître sur le quartier français de la cité, malgré les nombreuses factions surnaturelles en présence, sorcières, vampires, et loupsgarous. Klaus cherche à restaurer son pouvoir, et à vaincre Marcel, ce qui l’oblige lui et son frère Elijah à s’allier avec un groupe de sorcières commandées par la mystérieuse Sophie. Cette dernière révèle à Klaus qu’il est le père de l’enfant que porte Hayley, une louve-garou. Cet héritier pourrait être la clé dans cette lutte acharnée pour le pouvoir..