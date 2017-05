Une saison 3 pour la série américaine Blindspot.

Aux États-Unis, NBC renouvelle la série Blindspot, pour une saison 3.

Rappel du synopsis de cette fiction diffusée en France sur TF1 l'automne dernier : La découverte d’une jeune femme amnésique et recouverte de tatouages en plein Times Square crée l’effervescence au FBI. Au fil des épisodes, les mystérieuses inscriptions sur son corps se révèlent être autant d’indices utiles à la résolution d’affaires criminelles douteuses.

Créée par Martin Gero ( The L.A. Complex), la série réunit Jaimie Alexander, la déesse Sif dans la saga consacrée à Thor, qui incarne Jane, et l’acteur australien Sullivan Stapleton ( 300 : la naissance d’un empire) dans le rôle de l’agent Kurt Weller. Un duo, lié malgré lui, et dont la relation fluctue au rythme des révélations et des rebondissements sur l’identité de la jeune femme.

Crédit photo © Warner Bros.