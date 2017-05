FOX renouvelle les séries Last Man on Earth et Gotham.

Bonne nouvelle pour les amateurs des séries américaines The last man on earth (diffusée en France sur Canal+) et Gotham (visible sur les antennes du groupe TF1) : FOX annonce le renouvellement de ces fictions. Saisons 4.

A propos de The last man : Une comédie créée par Will Forte, produite par FOX. Avec Will Forte et Kristen Schaal. En 2022, après un événement inexpliqué, Phil Miller est le dernier homme sur Terre. Passée l’euphorie de cette nouvelle situation permettant tous les excès, la solitude devient pesante. Phil part alors à la recherche d’autres survivants, et si cela pouvait être une survivante, ce serait mieux…Ou pas !

Concernant les débuts de Gotham : La série prend place dans la ville de Gotham, à une époque où le jeune James Gordon fait son entrée dans la police de la ville. Celui qui deviendra plus tard commissaire de Gotham, est un homme honnête, utopique et qui n’a pas encore découvert les faces cachées de la ville. Associé à Harvey Bullock, inspecteur rusé et réputé de Gotham, James va notamment devoir éclaircir l’enquête médiatique du meurtre des milliardaires Thomas et Martha Wayne. L’occasion pour lui de rencontrer pour la première fois, Bruce Wayne, enfant de 12 ans désormais orphelin, qu’il va prendre sous son aile. Les vilains de la ville seront également présents pour mettre à rude épreuve les nerfs de Gordon et Bullock.