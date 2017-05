Renouvellement par NBC des séries Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med.

FOX renouvelle les séries Last Man on Earth et Gotham. - Leblogtvnews.com

Bonne nouvelle pour les amateurs des séries américaines The last man on earth (diffusée en France sur Canal+) et Gotham (visible sur les antennes du groupe TF1) : FOX annonce le renouvellement d...

http://www.leblogtvnews.com/2017/05/fox-renouvelle-les-series-last-man-on-earth-et-gotham.html