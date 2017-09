Philippe Harel tourne la fiction Un adultère, avec Isabelle Carré.

Jusqu'au 3 octobre à Paris ainsi qu'en région parisienne, Philippe Harel (à qui ont doit notamment Les heures souterraines et Les randonneurs) réalise Un adultère.

Un téléfilm destiné à une diffusion sur ARTE;

Philippe Harel y traque les tourments amoureux d’un trio composé d’une femme (Isabelle Carré), son mari (Xavier Lemaitre) et la maîtresse de ce dernier (Roxane Arnal). Tour à tour bourreaux et victimes, aucun d’eux ne sortira indemne de cette passion sous haute tension.

Scénario : Stéphanie Vasseur.

Adaptation et dialogues : Eric Assous.

Synopsis : Julien et Marie sont mariés et parents d’un adolescent, Mathias. C’est un couple heureux et uni. Puis Julien rencontre la jeune Alice et entame avec elle une relation adultère dont les conséquences s’avèreront cruelles. Les trois aiment, souffrent, sont sincères mais trichent et mentent.