Vente du bonnet du Téléthon 2017 : dix euros sont reversés par produit à l'AFM.

Comme en 2014 puis en 2015 et 2016, Le Slip Français renouvelle son engagement auprès de l’AFM-Téléthon avec l’opération Bouge ton pompon.

En 3 éditions, la start-up 100 % made in France a récolté près de 240.000 euros et, cette fin d'année, l’équipe du Slip Français compte bien collecter encore plus de fonds avec son nouveau bonnet.

L’entreprise a fait appel à la styliste Isabel Marant. Pour sa fabrication, Le Slip Français a une nouvelle fois eu recours au savoir-faire de l’entreprise de Saint-Didier-en-Velay, en Auvergne.

Ce bonnet, parfait pour l’hiver, est en vente sur le site www.slipfrancais.fr, et ce, jusqu’au dimanche 10 décembre. Comme les années précédentes, il sera vendu 35 euros, livraison comprise. L’intégralité des bénéfices (10 euros) sera reversée à l’AFM-Téléthon.

Ce 9 novembre, au lendemain des premières mises en vente, le total des bonnets commandés est déjà proche de 750, soit près de 7.500 euros reversés au Téléthon.